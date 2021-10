Se cansó el ganso y la economía también

La economía nacional ya no tiene energía en ningún sentido. Ya no hay de dónde echar mano por parte del gobierno federal para poder patrocinar programas y proyectos que hoy precisamente han dejado en claro que no funcionan y no funcionarán. No hay crecimiento económico y no lo habrá porque no hay nada que pueda generarlo en los siguientes tres y últimos meses de este 2021.

Ayer se publicaron los resultados de la inflación de septiembre y se llegó a un 6%, arriba de lo esperado y contra todo pronóstico, simplemente hay que ser claro que en México la escasez de bienes y servicios apenas empieza. El indicador está en seis, pero los alimentos están por arriba del 30%, las rentas por arriba del 20% y en general todo ha subido de manera importante. Pensar en comprar una computadora para el trabajo o la escuela, es prohibitivo, pues esos productos ya vienen con un ajuste del 30% en lo que va del año y los importados todavía serán más caros en los siguientes días porque el tipo de cambio ya empezó a depreciarse y ayer llegó a 20.70 pesos por dólar.

El dólar inició esta semana una tendencia alcista atribuida principalmente a factores externos, pero esto es incorrecto, es atribuible al mal manejo económico por parte de las autoridades correspondientes. En efecto, el deslizamiento de la moneda americana comenzó justo en el momento en que se anunció que los apoyos otorgados a los hogares y las empresas norteamericanas se irían reduciendo hasta desaparecer en el primer trimestre del siguiente año. México tembló con esta noticia porque significaba el fin de la recepción de dinero fácil, y el fin también de los beneficios derivados del vecino del norte. Ahora México necesita cambiar su estrategia económica, si es que alguna vez tuvo una, porque, la Reserva Federal en Estados Unidos anunció que también incrementaría la tasa de interés. Esto provocará dos situaciones poco favorables que empujarán la economía nacional a un declive importante en los siguientes seis meses. Forzosamente se tendrán que subir también en México las tasas por arriba del 6%, cuando menos, para controlar la inflación y evitar la salida de capitales que se irán del país ante una falta de un ajuste al alza. Por otro lado las remesas disminuirán, poniendo presión a los más pobres y al gobierno que tendrá que buscar de alguna forma, hacerles transferencias para que puedan subsistir.

Lo anterior tiene implicaciones serías porque si a eso agregamos que el costo de cubrir daños y perjuicios a las empresas productoras de energía eléctrica que se vean afectadas por la contrarreforma eléctrica, que ronda los 120 mil millones de dólares, más todas las demandas en cascada que se deriven de semejante idea retrógrada setentera, el secreto para el desastre económico no está muy lejos. Hablar de la reforma eléctrica es hablar de un sinsentido pues sólo como referencia y para que se sepa, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) produce la electricidad 3.6 veces más caro que los privados. Sin embargo, como distribuidora de electricidad, la CFE es bastante eficiente y tuvo utilidades en 2018, 2019 y parte del 2020. No se entiende el razonamiento económico utilizado para que el Presidente pida un monopolio para una empresa que hoy tiene 5 proyectos de generación de electricidad parados, como lo lee, por incapacidad de algún tipo, porque si algo necesita México es energía. Una regla económica dice que si en lo poco eres incapaz, en lo mucho, ni que hablar. CFE no podrá manejar la electricidad del país porque simplemente hoy no puede generar la energía suficiente. Siendo más grande, será más ineficiente, no más eficiente.

En una época de contracción económica se busca que los préstamos sean baratos para poder incentivar un crecimiento de la economía a través del consumo, la inversión y la producción. Si ahora empiezan a subir las tasas de interés, la oportunidad para hacer crecer la economía habrá desaparecido y la sombra de una estagflación (bajo crecimiento con alta inflación) será una pesadilla para todos los mexicanos, ya no sólo para los más pobres.

Al ganso se le acabó el vuelo, no hay energía suficiente, pero tampoco ya hay un “aventón” de la economía americana a la mexicana. Por si fuera poco, el presupuesto nacional es insuficiente bajo las premisas reales actuales y no esos indicadores de “ensueño” como un crecimiento del producto interno bruto de 4.1% para el 2022 o una inflación del 3%. La producción petrolera va a la baja notablemente y no en crecimiento como se estableció en el presupuesto de ingresos. Habrá que pedir prestado en todos los años venideros de este sexenio, ya se verá. No hay forma de salir adelante con los gastos nacionales y los ingresos presupuestados, sólo el 2.3% del presupuesto es operable, y eso sólo da para educación y salud o seguridad y programas sociales con jubilaciones. Ambas combinaciones no son posibles. Ya no hay para más y todos lo saben por eso el dólar va al alza, la inflación va al alza, la deuda interna y externa al alza. Queda poco margen de maniobra para la economía nacional, que entre septiembre y octubre de 2022 nos dará una desagradable sorpresa, de esto no hay la menor la duda, a menos que haya un rescate internacional que será poco probable por las condiciones internacionales en las que se estará entrando el año 2022.

Ya se acabó el tiempo para “hablar”, ya es hora de demostrar por parte del gobierno central que existe un plan para llevar a México por otra ruta porque ésta ya llegó a su fin. No hay otros datos y el ganso ya no puede batir sus alas.