Hoy leí, no por primera vez, una frase que es parte de una obra de teatro. Es una obra poco convencional, y el texto es muy poético, y fuerte. El texto, y el tema que trata, nos mueven a los involucrados muchísimo. La frase que leí es: Se escucha todo el tiempo.

Trayendo a relucir a otro personaje de teatro, pienso, “¿Cómo se debe interpretar esta frase? ¿Se deben tomar las palabras todo el tiempo como frase que sirve de adverbio para describir el tiempo en el que se escucha, o bien como como el objeto que se escucha? La segunda opción me intriga tanto que no puedo evitar que las lágrimas se escurran por mi cara. Se escucha todo el tiempo.

Me imagino el concierto del cual seré privilegiada si logro abrirme a escuchar el tiempo desde los siglos de los siglos. Me imagino las voces de la filosofía, la música, los gritos de guerra, las injusticias, la ruina, la gloria, las pérdidas, las novedades, los descubrimientos, y todos los sucesos desde el silencio ensordecedor del origen del Universo.

La posibilidad de escuchar todo el tiempo me deja en un estado de contemplación muda, con la sensación de tener el privilegio de acompañar lo sucedido desde siempre, y para siempre. Tal vez si logro penetrar la cacofonía del tiempo colectivo en un solo momento, podría descifrar algún secreto, o confirmar alguna sospecha sobre lo que ha pasado, pasa, o pasará.

La frase que leí me hizo detenerme en mi propio tiempo para entretener una fantasía que me entusiasma y a la vez me asusta un poco. ¿Y tú, que oirías si pudieras escuchar todo el tiempo?