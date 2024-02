Se puede decir... Que a AMLO no lo calienta ni el “Sol”

Pero no se puede decir... Que es debido a que no tiene en el Congreso de la Unión “mayoría”. Eso significa que el ramillete de Reformas que presentará, no pasarán, con lo que sufrirá o padecerá la madre de todos los berrinches, y eso es peligroso para su deteriorada salud, que podría hasta llegar a dañar a su débil corazón, por no decir, un infarto, que ojalá intervenga a tiempo su médico de cabecera, y evite ese supuesto coraje, ya que su vida vale mucho más que mil reformas y olvidar su fuerte carácter, para que no lo domine, puesto que debe de “controlarse” y cuidarse.