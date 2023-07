Pero no se puede decir... Que también carece de “perfil”. El hecho de que tiene la condición de Mujer, no es necesario como ella cree para ser Presidenta de México, y que por su sexo femenino en automático llegue a obtener el ambicionado hueso de tal envergadura, para ello se requiere de infinidad de cualidades políticas, que francamente no tiene, pues no basta el dedo decisivo de AMLO, es importante tomar en cuenta el voto de la ciudadanía, que en este asunto, han estado soslayando, ya que a la hora de la hora, esta vez, “será” definitivo.