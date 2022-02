Se puede decir... Que a falta de pan “tortilla”

Pero no se puede decir... Que no había de “otra”. En este fin de semana, el Primer Mandatario, tuvo una agitada agenda de trabajo por toda la Frontera Norte de México, donde recorrió las Aduanas, para después ir a Ramos Arizpe, Coahuila y rendir homenaje al Ejército Mexicano en su ciento cinco años al servicio al país, haciendo todo ese recorrido en aviones y helicópteros de la fuerza aérea mexicana y no en vuelos comerciales como acostumbra y mucho menos en el incómodo y elegante “avión” presidencial.