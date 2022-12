Se puede decir...Que a Genaro García Luna se le acumulan más “pruebas”

Pero no se puede decir...Que de ser ciertas más lo “hundirán”. El ex poderoso Secretario de Seguridad y mano derecha del Felipe Calderón, que se encuentra preso en Estados Unidos, se le siguen presentando más pruebas de los delitos de que se le acusa, y que tarde o temprano terminarán por coludir al ex Presidente, que a estas alturas de ese escandaloso caso, ya siente pasos en la azotea, y a la hora ...