Se puede decir... Que a Javier Villarreal el Tío Sam lo “protege”

Pero no se puede decir... Que por eso difiere su sentencia por enésima “vez”. El ex Tesorero coahuilense, que fue detenido en Estados Unidos, acusado de varios delitos por los que fue encarcelado, y después liberado con el privilegio de llevar su proceso en libertad, y de eso ya corrieron nueve años, tiempo en el cual se ha venido posponiendo su sentencia, donde además surge la interrogante en el sentido de qué vive, a qué se dedica, si tiene ingresos y de dónde provienen, o sea que lo que se ve no se pregunta: el Gobierno gringo lo ha venido “amparando” descaradamente.