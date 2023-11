Se puede decir... Que a Jesús Murillo Karam un Juez lo “benefició”

Pero no se puede decir... Que llevará su juicio en “casita”. Le otorgaron una suspensión provisional, que le beneficia en tal sentido, aunque al estar hospitalizado por padecer algunas enfermedades normales por su avanzada edad, no podrá quedar libre, ya que tiene otras denuncias en su contra, además, lo más grave que tiene, es que ya no está en sus cinco sentidos, y desaprovecharon cuando fue detenido para que declarara con punto y coma sobre la Verdad Histórica, y como se encuentra bastante enfermo, se llevará a la tumba, todo lo que “sabe” al respecto.