Se puede decir... Que a Lozoya le dan el tiro de “gracia”

Pero no se puede decir... Que le han negado la “libertad”. Un estricto tribunal le negó la suspensión provisional con la que pretendía quedar libre, ante ello, el ex director de Pemex en el sexenio de Peña Nieto, seguirá en prisión por haber cometido todos los delitos graves de que se le acusa, por el sonado caso de Odebrecht, estando en su contra una supuesta sentencia de más de cuarenta y cinco años de prisión, pero si sigue en su postura de proteger a su ex jefe directo Enrique Peña Nieto, él solo cargará con todo el “peso” de la Ley.