Se puede decir... Que AHMSA, a punto de “desaparecer”

Pero no se puede decir... Que ya es una “chatarra”. La que fuera una orgullosa empresa acerera, se halla en estos momentos en los estertores de muerte, pues prácticamente ya no está funcionando, es un montón de fierros viejos, que no valen nada, estando ahorcada por problemas laborales difíciles de resolver, y endeudada con proveedores por todos lados, y lo peor del caso, es que le debe a los tres niveles de Gobierno impuestos municipales, estatales y federales, en pocas palabras, es una empresa sin “valor” alguno.