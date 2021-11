Pero no se puede decir...Que se trata de una mujer “maravilla”. Ella se llama Victoria Hernández y labora en Hacienda, y el Ejecutivo federal le echó el ojo por ser una joven profesionista, seria y capaz, pero que no es del agrado de diversos sectores, que la consideran también una mujer “brillante”, que irá al Banco de México, no a trabajar, sino a aprender, porque de bancos, de plano no “sabe” nada.