Se puede decir... Que al sexenio solo ocho meses le “restan”

Pero no se puede decir...Que eso no es “nada”. El tiempo se fue como agua entre las manos, y voló, y casi ni se sintió, y lo que no se ha hecho o terminado en más de cinco años, la experiencia dice que ya no se harán, quedando todos los pendientes -que será muchos-, para que los termine quien quede de relevo, siempre y cuando tenga ganas y no los desheche, y se pierda lo que va gastado, aunque en realidad, eso sucede, sobre todo cuando no les cuesta, al fin de cuentas, tratándose de pérdidas, estas como siempre, irán a cargo de los sufridos y “aguantadores” mexicanos.