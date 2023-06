Pero no se puede decir...Que se desató una “desbandada”. La animadversión en contra del dueño del Tricolor, perdón del dirigente del PRI, ha originado que un buen número de ellos abandonaron al Partido, sin contar los que faltan, y que son los dinosaurios, no han tenido la fuerza o poder, para obligarlo a que renuncie a la presidencia del Partido, al que en vez de dirigirlo, lo está afectando sobre manera, y es que se ha aferrado a él, no porque sea un priista de hueso colorado, sino que lo hace para utilizarlo como escudo para protegerse de la Autoridad que le “sigue” los pasos.