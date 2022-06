Se puede decir...Que Alito alarga su “espedida”

Pero no se puede decir...Que debe de decir adiós al “PRI”. El presidente del Tricolor se aferra con uñas y dientes a él, a quien ya no lo quieren para nada, porque lo tildan que en vez de ayudar y dar oxígeno al derrotado y casi desaparecido Partido lo ha dañado sobre manera, que por eso y más ya no lo soportan, debido a que lo consideran un político desprestigiado y nefasto, al cargar una cola kilométrica que le pisen, pero el personaje de marras no lo ve asi, y ya lo dijo recio y quedito, que para nada renunciará al PRI, o sea que definitivamente por nada del mundo se va, y que se queda contra “viento” y marea.