Pero no se puede decir...Que acabará “mal”. El político de marras no da su brazo a torcer, y sigue como jefe del PRI, pero nada más por sus calzones, y ya se lo sugirieron sus antecesores de que haga sus maletas y se vaya del partido, por ser una persona non grata y esprestigiada, que no ha sabido conducir a buen puerto al Tricolor, además de que tiene en su contra algunas denuncias de tipo penal, y eso ya es el colmo, que por dignidad propia, debe de tratar de limpiar su nombre, y no escudarse “detrás” del Partido.