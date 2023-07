Se puede decir... Que Alito sigue firme en el “PRI”

Pero no se puede decir... Que en sus manos el Tricolor a ído de mal en “peor”. No se ha dado cuenta de que el Partido bajo su dirigencia se desmorona, o más bien no le importa, eso todos lo saben menos él, ya que lo que quiere y busca es estar bajo su protección, y mientras esté como dirigente del mismo la tendrá, por lo tanto, todo lo demás le vale un verdadero bledo, ya que, primero es él, siempre él y después él, y mientras tanto, el otrora fuerte y poderoso Partido Revolucionario Institucional se deshace en sus propias manos, y frente a los “reales” priistas.