Se puede decir... Que AMLO carece de fuerza de “voluntad”

Pero no se puede decir... Que a Xóchitl la trae de día y de “noche”. La autoridad correspondiente ya le ordenó que se abstuviera de mencionar a la Señora, pero hace caso omiso a tal ordenamiento, y en su Mañanera lo sigue haciendo, porque pertenece a uno de los grupos políticos que han sido sus acérrimos adversarios, y eso no lo soporta, y trata de borrarla del mapa a como de lugar, con el fin de que no haga sombra a su corcholata consentida, que nomás no despega, en su campaña adelantada, resultando la Senadora para ella, la madre de “todos” los obstáculos.