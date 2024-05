Se puede decir... Que AMLO dobló las “manos”

Pero no se puede decir...Que tenía que “suceder”. Con motivo de la multitudinaria marcha de la inminente Marea Rosa, que el próximo domingo invadirá la plancha del Zócalo, y que corrieron fuertes rumores de que el señor Presidente había dado la orden de que no se izaría el monumental lábaro patrio, finalmente hizo de tripas corazón y en su mañanera tuvo que dar la contra orden, que será izada la Bandera Mexicana, como fiel testigo de la reunión de miles de mexicanos que harán acto de presencia, que cabe aclarar: asistirán por propia voluntad, y que no “son” acarreados.