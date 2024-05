Se puede decir... Que AMLO no resultó lo que se creyó de “ÉL”

Pero no se puede decir...Que le quedó grande la “Presidencia”. Toda la fe y confianza que le depositaron los mexicanos, y que se lo demostraron desde el inicio de su mandato, poco a poco se ha venido diluyendo, hasta quedar casi en su totalidad decepcionados de sus promesas, que la mayoría no cumplió, sobre todo que acabaría con la cacareada corrupción, y que según los que saben y la conocen, está más activa que nunca, y en cuanto a la seguridad, ésta se halla igual, es decir, en todo México no existe ni un metro cuadrado, en que la “inseguridad” impera.