Se puede decir... Que AMLO pretende una empresa “irrealizable”

Pero no se puede decir... Que se trata de un proyecto de “trenes”. El presidente nunca ha soportado que el expresidente Ernesto Zedillo quitó la red ferrioviaria mexicana y ahora la quiere restablecer por el simple hecho de que las vías existen, aunque hoy se encuentran abandonadas, pero dicho proyecto como tal, los que saben sobre esta clase de negocios afirman que tratar de hacerlo, es difícil, ya que nacerá muerta esa empresa, porque sería tanto como regresar al pasado, por no decir a épocas porfirianas, donde se impulsó al ferrocarril, y volver allá, no “sería” productivo.