Pero no se puede decir...Que la iniciará una de las “corcholatas”. Al todavía Canciller, se le quemaban las habas, por dar a conocer que renunciará al hueso que aún tiene, con el fin de lanzarse de lleno a la aspiración de candidato presidencial, olvidando aquella frase lapidaria que un día dijo el colmilludo líder obrero Fidel Velázquez: quien se mueve no sale en la foto, y él se movió antes de tiempo, esto nos demuestra que la corcholata de marras se apresuró, y otra más: no hay que llegar primero, sino que hay que saber llegar, total se “brincó” las trancas.