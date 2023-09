Se puede decir... Que cada quien tiene a su “favorito”

Pero no se puede decir... Que AMLO y Claudia medirán “fuerzas”. Omar García Harfuch tiene a ojos cerrados todo el apoyo de la ex Gobernadora de la Capital, y Hugo López Gatell es la carta fuerte del Presidente, o sea que estamos frente al choque de dos locomotoras, y lo peor aún, puede ser el principio de una fuerte fricción entre ellos, que hay el peligro de que afecte la candidatura presidencial de ella, ya que donde manda capitán, no gobierna marinero, en fin, por culpa de esa compleja elección, puede surgir un distanciamiento jamás visto, entre dos “grandes” amigos.