Pero no se puede decir... que eso no es “nuevo”. Ahora resulta que han estado aumentando las carpetas de denuncias en contra de ex funcionarios coahuilenses, que durante sus funciones cometieron diversos delitos, y que están plenamente identificados, por lo que se ve venir una lluvia de amparos, aunque otros ya pusieron pies en polvorosa, habiendo unos que se sienten protegidos y están bien colocados, considerándose intocables, olvidando que nadie está por encima de la Ley, confiándose que está vez, sí se llegará hasta las “últimas consecuencias”.