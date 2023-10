Se puede decir... Que cumple una semana en Medio Oriente la “guerra”

Pero no se puede decir... Que va para “largo”. El ataque que recibió Israel de Hamás lo respondió despiadadamente con coraje, saña y odio, contra la Faja de Gaza, destruyendo casas, edificios y pueblos que ni la debían ni temían y que los agarró por sorpresa sin tener la menor forma de defenderse y protegerse, quedándoles únicamente el correr y buscar el refugio más cercano, para no ser parte de la masacre, que de hecho sucedió al no poder evitarse, muriendo cientos de niños y mujeres palestinos, estando latente ahora, un ataque “sangriento” terrestre.