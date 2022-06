Se puede decir...Que del caso Lozoya se desprende otro “show”

Pero no se puede decir...Que proviene de unos “videos”. En esas temerarias grabaciones, intervienen papá Lozoya y el agresivo Fiscal General de la República, en donde ponen de la basura al ex defensor del ex director de Pemex, quien ya se prepara para demandar a quien corresponda, para limpiar su prestigiado nombre, y de paso cobrar a Emilio Lozoya hijo, veinticinco millones de pesos, por concepto de gastos y honorarios que le debe de cuando fue su abogado defensor, asi que preparémonos para ver de cuál cuero saldrán “más” correas.