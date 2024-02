Se puede decir... Que Democracia es un término que pocos “conocen”

Pero no se puede decir... Que lo peor está en que tampoco la “ejercen”. Los políticos de ayer, hoy y siempre, para echarse a la bolsa a los ciudadanos, -que aquí entre nos desconocen- no saben de qué se trata, ya que la toman y utilizan simplemente para adornar sus demagógicos discursos, porque si conocieran a fondo su valioso origen y significado, no se atreverían a pronunciar su nombre, cuyo origen es griego, pues ellos la inventaron, siendo los padres de la Democracia, que quiere decir: sistema de gobierno ejercido por el Pueblo, que en la “práctica”, para nada.