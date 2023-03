Pero no se puede decir...Que Emilio Lozoya en esa forma “avanza”. El ex Director de Pemex, en el sexenio pasado, que se la estaba pasando sin pena ni gloria en España, de repente fue extraditado a México, y una vez acá, llegó con uno y mil privilegios, pero después no quedó de otra de que fuera encarcelado, y así se la ído pasando, con argucias y amparos se ha venido quitando algunos cargos de que ...