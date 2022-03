Pero no se puede decir...Que está metido en una mega “bronca”. Al ex gobernador de Nuevo León, hace tiempo que el ahora Gobernador lo había denunciado, acusándolo de diversos delitos, desprendiéndose con ello una orden de aprehensión, la que se ejecutó hace unas horas, quedando en prisión preventiva, y que el caso se lleve hasta sus últimas consecuencias, ya que la opinión pública regiomontana y no se diga la nacional, lo están pidiendo a “voz” en cuello.