Se puede decir... Que doña Claudia Sheinbaum se adelanta a los “hechos”

Pero no se puede decir... Que así la “acostumbraron”. Desde un principio la fue moldeando a su gusto y satisfacción AMLO, y por espacio de más de cinco años le ha infundido la idea de que llueve o truene Ella será Presidenta de México, por eso y más en todos sus mítines, habla, torna y dice que continuará con las obras, hechos y proyectos de la 4T, pero de ella no dice ni jota, con lo que dá a entender que si es favorecida con el voto de los mexicanos, no habrá nada nuevo, seguirá con más de lo mismo, olvidando aquél verídico refrán: “renovarse” o morir.