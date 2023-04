Pero no se puede decir...Que son dineros incautados a un ex secretario de “Finanzas”. Con bombo y platillos se ha festejado esa noticia, por ser recursos que pertenecen a los cohuilenses, y que hasta AMLO, lo dio a conocer en la Mañanera con una sonrisa de oreja a oreja, con la que contagió a quienes lo escucharon en ese momento, aunque no hay que adelantar vísperas, porque lo mejor es esperar y tener paciencia, ya que una cosa es informar y la otra tener el dinero en las manos, pues los gringos como dicen sí, también pueden “hacerse” para atrás.