Se puede decir ..Que el agua es “vida”

Pero no se puede decir...Que también hay muertos de “sed”. A lo largo y ancho del territorio nacional, se ha agudizado la escasez del agua, y Torreón no es la excepción, en toda la ciudad falta el líquido elemento, y Simas como si no existiera, hace poco o nada por remediar esa problemática, y desde que tomó posesión el nuevo ayuntamiento, se ha caracterizado en que sus integrantes, no pintan para nada, empezando por el Edil, que en vez de ponerse a trabajar, y solucionar la falta de agua en toda la Comarca lagunera, mejor sueña en ser candidato a la “gubernatura” de Coahuila.