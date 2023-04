Pero no se puede decir...Que ya era “tiempo”. El avión presidencial se compró a precio de oro, y se vendió a valor de remate a un lejano país de Asia Central, porque la 4T, ya no sabía qué hacer con esa nave ostentosa, que fue adquirida por Felipe Calderón, y ahora, nada más queda que el importe de esa venta rebajada... perdón, ansiada, quede en buenas manos, y se destine a lo que predica AMLO, y no se salgan con la tangente de que mejor se utilizará en otras cosas o prioridades, porque el dinero contante y sonante, siempre “quema” las manos.