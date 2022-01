Pero no se puede decir...Que está dando mucho de que “hablar”. Emilio Lozoya ex director de Pemex, se encuentra en un callejón sin salida, porque la FGR está solicitando algunas sentencias pendientes que sumadas alcanzan más de treinta años de prisión, que si no muere en la cárcel fallecerá de un infarto, al presentir lo que se le viene encima, y que nunca se imaginó lo que le podria pasar cuando cometía las corruptelas, que ahora lo tienen en “un” hilo.