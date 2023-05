Pero no se puede decir...Que sin él todo se vuelve “crisis”. Cuando a determinado Gobierno, ya sea federal, estatal o municipal, no le llegan recursos a tiempo al que tienen derecho por parte de Hacienda, o de plano no reciben, como es el caso del Estado coahuilense, al que de un plumazo por angas o mangas no le ha llegado la nada despreciable suma de mil millones de pesos, motivo por el cual, el Ejecutivo estatal tendrá que hacer uno y mil malabares, para medio sacar adelante sus programas y compromisos de gobierno, por falta de “ese” recorte