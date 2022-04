Se puede decir... Que el fiscal General de la República es “insostenible”

Pero no se puede decir... Que lo que hizo no tiene “nombre”. La Corte lo puso legalmente en su lugar, al desenmascararlo por haber fabricado delitos penales sin fundamento, con los que acusó a sus familiares politicos, y que hizo con la ayuda de autoridades corruptas, que ahora tendrán que responder de sus corruptelas, y él mismo, al estar metido en camisa de once varas, pagará por su proceder ilegal daños y perjuicios y otras cosas más, a las señoras que afectó, junto con la “Justicia” capitalina.