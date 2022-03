Se puede decir... Que el Fiscal llegó a la Fiscalía con “prestigio”

Pero no se puede decir... Que cuando se vaya se irá “desprestigiado”. El Fiscal General de la República asumió el cargo con un envidiable curriculum, pero con el tiempo cometió algunos errores, entre ellos se involucró en un fuerte asunto familiar donde ha intervenido la Corte, que lo pondrá en su lugar y le dejará en evidencia, para después entrar en otro contra el ex director jurídico de AMLO, que entre ambos quedará ante la opinión pública mal parado, y sin lugar a dudas de su limpia trayectoria no “quedará” nada.