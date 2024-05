Se puede decir... Que el Gobierno federal siempre a sido mal “administrador”

Pero no se puede decir... Que nunca ha llevado bien las “cuentas”. No vayamos tan lejos, solo voy a mencionar una empresa, y esa se llama Pemex, y me pregunto: qué fue lo que hicieron de ella, o más bien qué no hicieron de dicha petrolera, por un lado fue la caja chica de todo Sexenio, y por otro lado, la exprimieron hasta dejarla en la calle, y ahora no saben que hacer con la paraestatal, porque para nada produce, y lo único que hacen a la desesperada dizque para salvarla, es inyectarle dinero bueno al malo, con recursos prestados, con lo que la hunden “más” de lo que está.