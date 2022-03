Se puede decir... Que el Metrobús es un “sueño”

Pero no se puede decir... Que duerme el sueño de los “justos”. Autoridades van y vienen, pero de todas no se ha hecho una, ya que todas le han sacado echarse ese trompo a la uña, por eso el afamado lentobús... perdón Metrobús no ha aterrizado, y como van las cosas jamás aterrizará, ya que lo poco o nada que ha sido construido, se encuentra vandalizado, y a propósito, hace unos días fue tocado el tema, en el sentido que pronto seguiría su construcción, pero en pocas horas se echaron para atrás, para declarar que no era cierto, “pobre” Torreón.