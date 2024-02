Se puede decir... Que el miedo no anda en “burro”

Pero no se puede decir... Que AMLO teme “perder”. Como se están presentando las cosas, el futuro de la corcholata super consentida del Presidente, está tomando un rumbo perdido, ya que por más que la 4T le está echando toda la carne al asador, para que su candidata presidencial resulte la Presidenta, están armados en mandar hacer encuestas muy infladas, -por no decir exageradas-, no le están dando resultado, y eso hace que el Ejecutivo federal, empiece a sentir pasos en la azotea, sobre todo, porque la Candidata de Morena “carece” de Ángel.