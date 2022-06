Pero no se puede decir...Que boletina a dedores “fiscales”. Con esa actitud de dicha dependencia hacia los causantes, que tienen la desgracia de no cumplir con sus obligaciones fiscales, en lugar de apoyarlos les cierra la puerta, y así menos pueden pagar, y sobre todo existen algunos que ni para comer tienen, y viven de milagro, y ahora que Hacienda los ha señalado de que son mala paga, no les queda de otra que pedir limosna para medio subsistir, o esperar a que alguien les “haga” justicia.