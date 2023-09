Se puede decir... Que el Tren Maya costará más de tres veces del presupuesto “original”

Pero no se puede decir... Que podría llegar a medio “billón”. Qué barbaridad, a eso se debe que la 4T, ha venido haciendo quitas y rebajas a Instituciones, Estados y otros, por eso hay infinidad de carencias en clínicas y hospitales, habiendo también una criminal falta de medicinas, y ya no le sigo más porque no caben en este espacio y es que a esa mega obra, se están destinando escandalosos recursos, dando por resultado un barril sin fondos, con el fin de dar vida a esa parte de México, que por décadas estuvo olvidada, y será a un alto costo, cuya inversión no “se” recuperará.