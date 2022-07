Pero no se puede decir...Que su paro se extenderá hasta la línea “siete”. Esa otra magna obra de la 4T, que se pretende detener definitivamente por medio de amparos, por el momento ha logrado su objetivo, y no se sabe hasta dónde llegará, porque que el Primer Mandatario está usando todo el poder que tiene como Presidente de la República, y no permitir ahora ni nunca que su construcción sea obstruída, ...