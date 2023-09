Pero no se puede decir... Que fue otro de sus “caprichos”. Por querer presumir otra de sus obras monumentales, que no estaba probada y mucho menos terminada, se subió a él, en compañía de familiares y de un selecto grupo de invitados, el Tren empezó a funcionar más o menos, y de repente se paró por espacio de una hora, angustiando a los pasajeros, a los que se tuvo que calmar, sucediendo por querer echar andar con anticipación lo que no era el momento de hacer, y lo que parecía sería un éxito, resultó un fracaso, que dejó a AMLO “mal” parado.