Pero no se puede decir...Que siempre y cuando pague lo “convenido”. Según sus abogados, el ex director de PEMEX, pudo, después de intensas negociaciones, llegar a un acuerdo con la paraestatal, y pagar el daño que le causó, cuando reúna de sus diferentes cuentas bancarias que tiene en el extranjero, que ganó y ahorró con el sudor de su frente, liquidará la suma de diez millones de dólares, insignificante cantidad, a no ser que en realidad, quien la aportará será Enrique Peña Nieto, ya que fue él quien lo autorizó a que hiciera ese sonado y “dañino” quebranto.