Pero no se puede decir...Que el resto de su vida la pasará en la “cárcel”. El ex director de Pemex podría alcanzar una sentencia de casi cincuenta años, con lo que se encuentra, totalmente hundido, y no tiene alguna forma de librarse de las rejas, porque los delitos de los que se le acusa son contundentes, y no queda mas que enfrentar lo que se le viene encima, de lo cual, él es el único culpable, ...