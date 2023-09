Se puede decir... Que Emilio Lozoya gana un “match”

Pero no se puede decir... Que dicho gane será “apelable”. El pleito entre el ex director de Pemex y la petrolera mexicana en la reciente audiencia, el juez de la causa, llegó a la conclusión de que la parte acusada de uno de los casos, quedó limpio de polvo y paja, momentáneamente, sentencia que Pemex apelará, siendo un derecho que le otorga la Ley respectiva, mientras tanto, estará tras las rejas por el escabroso caso de Odebrecht, independiente del otro asunto que aparentemente le fue dictado a su favor, confirmándose que si no paga lo que ya dijo AMLO, no “quedará” libre.