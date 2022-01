Se puede decir... Que Emilio Lozoya hizo un “berrinche”

Pero no se puede decir... Que fue cuando el juez le sentenció que seguiría en “prisión”. El ex director de Pemex al comparecer en la audiencia a que fue citado, tenía la enorme confianza de que el Juez de la causa, lo dejaría en libertad para seguir su proceso en casa, pero no sucedió, diciéndole que seguiría en la cárcel, y en ese momento estalló en ira, rompiendo un papel que tenía en la mano donde hacía apuntes, pero de todo eso él es el único culpable, ya que nunca ha presentado pruebas en contra de sus superiores que lo “orillaron” a delinquir.