Se puede decir... Que en antaño los ex presidentes eran “ecuánimes”

Pero no se puede decir... Que se ponían un cierre en la “boca”. Ahora los recientes ex mandatarios se ponen al tú por tú entre sí y no se diga con el Ejecutivo en turno, dando un espectáculo que los exhibe, provocando hilaridad hasta el cansancio, y eso se debe a que no tienen el menor respeto por la ciudadanía, que se quedan boquiabiertos, al ver el como esos personajes carecen de seriedad, moral y educación, que en honor a la verdad, no tienen cara de ver a sus ex gobernados de frente, y lo único que les queda, es huir del país y poner los pies en polvorosa con rumbo a “ultra” mar.