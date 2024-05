Se puede decir... Que en Estados Unidos no están en un lecho de “rosas”

Pero no se puede decir... Que son víctimas de una crisis “política”. Debido a la ambición del ex presidente Donald Trump, al que unos consideran un héroe y otros saben y conocen que se encuentra envuelto en diversos delitos penales, por lo que el señor simple y legalmente no está habilitado a ser aspirino a la candidatura presidencial del país más poderoso del mundo, pero poderoso caballero es don dinero, y el dinero mueve montañas, y con sus mega millones puede comprar eso y más, y dar el salto de la muerte, para caer bien parado en la “Casa” Blanca.