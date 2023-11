Se puede decir... Que en estos días AMLO se “avejentó”

Pero no se puede decir... Que la edad no “perdona”. El huracán Otis y después del mismo, no solo afectó a la Bahía y a los acapulqueños, sino también al señor Presidente en su salud, ya que se le nota la presión y los desvelos en sus ojos al presentar bolsas abultadas, y al mismo tiempo, ha perdido peso, al reflejar en su cuello marcados cartilagos por esa causa, esperándose no siga haciendo corajes o berrinches, y tome las cosas con calma y no lo haga con su estilo visceral, y desligue responsabilidades en sus subalternos, y no lo quiera hacer “Él” todo.